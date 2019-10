Antonella Ríos y su profunda reflexión sobre los cambios en aplaudida fotografía junto a una piscina

View this post on Instagram

“Lo único constante son los cambios” Cuesta mucho adaptarse a nuevas situaciones; a dejar de lado a personas que amaste ,lugares que tienen un gran significado en tu vida, estados que te acomodan y te mantiene en la zona de confort actívate y reconoce en ti un aventurero (a) despréndete y libérate de lo que se supone o de lo que haz establecido como propio y sorpréndete de lo que la vida te prepara porque siempre es algo espectacular 👊🏻 Ph: @nataliabelmar_ Mua: @alecl_makeup Luces y video @phototrips Agradecimientos a @pandru.cl