"Me dio vergüenza decir que era chilena": La advertencia que le hicieron a Patricia Maldonado en Europa y que la dejó sorprendida

La panelista del matinal “Mucho Gusto” de Mega Patricia Maldonado llegó a Chile luego de tener unas soñadas vacaciones familiares por Europa.

La conductora del programa radial “Sin Límite” visitó diversos lugares, tales como Italia y Austria, publicando múltiples registros en sus redes sociales.

Eso sí la animadora narró un particular episodio que vivió en ese lugar, durante una nueva emisión de “Sin Límite”. Maldonado expresó que un italiano le manifestó que tuviera cuidado con su cartera, a lo que Patricia respondió: “¿Perdón?, ¿aquí roban?“.

“‘Sí’, me dijo, ‘aquí se roba mucho’. Pero los robos son distintos, no son como aquí (Chile) que un desgraciado mata a una chiquilla porque le pega dos puñaladas porque le quiere robar el celular, o sea perdón, no estoy avalando un robo con otro no”, comentó Maldonado.

“No te roban los pasaportes, te roban las tarjetas y te roban la plata (…) bueno y le digo, ‘¿usted me puede decir a mí quiénes son los que vienen (a robar)"”, le preguntó Patricia al italiano.

“Entonces me dice: ‘españoles, gitanos, colombianos y chilenos‘. Después me dice ‘¿usted de dónde viene?’, ‘yo vengo de Brasil’ (bromeó la animadora), porque me dio vergüenza decir que era chilena”, declaró.

“Qué pena te da eso, qué vergüenza te da que te digan chileno”, siguió comentando.

Finalmente expresó que “entonces la gente te dice ‘por favor, mantenga su cartera adelante’, así que a partir de ese minuto yo la cartera me la colgué del cuello”, manifestó la conductora del programa radial.

Escucha el momento acá: