"Mi miedo más profundo es que la historia se repita": Las sensibles palabras del Príncipe Harry por exposición mediática de Meghan Markle

Meghan Markle decidió emprender acciones legales contra el periódico The Mail on Sunday luego de que el medio publicara una carta privada que la duquesa de Sussex le escribió a su padre. Además, demandó a la empresa matriz, Associated Newspapers, por “mal uso de la información privada, infracción de los derechos de autor y violación de la Ley de Protección de Datos de 2018”.

Tras esto, el príncipe Harry escribió mediante un comunicado sus reacciones al respecto y manifestó que su esposa se ha convertido en “una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica“, que ha realizado una “campaña despiadada” contra ella.

A esto agregó que “el contenido de una carta privada se publicó ilegalmente de manera intencionalmente destructiva para manipular al lector (…) llega un punto en el que lo único que hay que hacer es enfrentarse a este comportamiento, porque destruye a las personas y destruye vidas”.

Posteriormente el príncipe Harry declaró que temía que “la historia se repitiera“, haciendo referencia al trato que recibió su madre, la princesa Diana, por parte de la prensa, quien falleció la noche del 31 de agosto de 1997 luego de que un vehículo se estrellara contra el auto en el que iba junto a Dodi Al Fayed.

“He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos. Además de la publicación ilegal de este documento privado, deliberadamente omitieron párrafos selectos, oraciones específicas e, incluso, palabras singulares para enmascarar las mentiras que habían perpetuado durante más de un año”, siguió comentado el esposo de Meghan.

A esto añadió que “he visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real (…) aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta. Mi miedo más profundo es que la historia se repita. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas“.