Aspecto de "Chino" Ríos vuelve a generar sorpresa en las redes: "¿Qué te pasó en la cara?"

Marcelo Ríos de vez en cuando da que hablar debido a su personalidad sin pelos en la lengua. Así ocurrió en mayo del año pasado, luego de que protagonizara una comercial de una compañía telefónica que le sirvió de críticas por su aspecto.

En ese momento no dudó en responder y respondió por Twitter: “La gente me huevea por que me operé pero yo me miro y puta que me siento bien, según yo quedé mucho mejor que antes… ¿Tan equivocado estoy?”.

No obstante estas polémicas están lejos de acabar, pues una publicación del actual Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Wainraihgt, posó junto al ex “número uno”, lo cual revivió la polémica relatada anteriormente.

“Grabando con el ‘the real number one’ @marceloriosoficial. Simplemente un crack“, fue el mensaje que escribió en una postal que se llenó de críticas por el aspecto del “Chino” Ríos.

“¿Qué le pasó en la cara?” fue la tónica de los comentarios que no dudaron ser más ácidos y consultar si se trataba del nuevo museo de cera.

Aquí puedes ver la publicación: