Michelle Carvalho reveló con antigua fotografía su única intervención estética

La exchica reality Michelle Carvalho continúa con una gran base de seguidores a través de Instagram, donde frecuentemente da que hablar debido a sus publicaciones o frases polémicas.

No obstante, en esta oportunidad desclasificó una antigua fotografía para revelar su única intervención estética.

En la publicación enseñó cómo lucían sus dientes cuando tenía 13 años y cómo lucían cuando tenía 18.

La brasileña se animó a compartir la imagen en forma de meme, donde escribió: “Si no me quisiste así, no me vengas a buscar así“, agregando además que “ese fue el único cambio que hice hasta hoy“.

Aquí puedes ver la imagen que compartió en sus historias: