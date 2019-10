"A mí me prohibían hablar de Pamela": Daniela Aránguiz se confiesa tras conflicto con la "Fiera"

En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo” estuvo de invitada Daniela Aránguiz, quien se refirió a diversos aspectos de su vida.

Pero fue un tema en particular que abordó Daniela y que llamó la atención de los televidentes: su conflicto con Pamela Díaz.

Cabe recordar que la animadora de “Viva la pipol” comentó meses atrás que ella no vivía “a expensas de su marido”, dejando entrever que Aránguiz sí lo hacía.

Tras esto, la esposa de Jorge Valdivia escribió en sus redes sociales un mensaje dedicado a la “Fiera”: “Y sí… vivo de mi esposo, la verdad siempre me dijo que él trabajaba para su familia y con eso insulta a todas las mujeres que tomamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, que somos millones“, fueron sus palabras en ese entonces.

Sobre este tema Aránguiz expresó que “estaba aburrida de que ella, durante mucho tiempo, me tratara de mantenida y que en lo único que nos parecíamos era en los cuernos y que yo era mantenida por el marido”.

“Yo siempre he hecho cosas, estudié en la universidad, llevo 16 años casada con Jorge y he trabajado en mil cosas. Creo que sí, cuando lo tuve que acompañar fui mantenida, pero yo también valgo eso”, siguió comentando.

Sumado a esto, Daniela afirmó que cuando trabajaba en el matinal de Chilevisión tenía “prohibido” hablar de Pamela Díaz.

“La cosa es que cuando yo trabajaba en el matinal de Chilevisión, a mí me prohibían hablar de Pamela, entonces cuando ella hablaba mal de mí yo me tenía que quedar callada”, expresó Aránguiz.

“Me llamaba la directora del programa, me pedía por favor que no hablara y me picaba. Y ahora, como ya me había salido del matinal y ella dijo esto, aproveché de responder”, concluyó.