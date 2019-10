Daniela Aránguiz repasó dichos de Carla Pardo sobre Selección Chilena: “Es amiga mía, pero la cagó”

A pesar del tiempo que ha pasado, las palabras de Carla Pardo, esposa del arquero Claudio Bravo, continúan generando escozor.

Recordemos que Pardo en aquella oportunidad soltó que mientras algunos daban la vida en la cancha, otros iban de fiesta, aludiendo a Arturo Vidal. Su frase creó una ruptura dentro de la Selección Nacional, la cual aún no se recupera del todo.

Estas palabras fueron repasadas por Daniela Aránguiz, esposa de Jorge Valdivia, quien fue invitada a “Sigamos de Largo” de Canal 13.

“Yo quiero mucho a la Carla, es amiga mía, pero la cagó. Yo creo que uno no tiene que hablar de los amigos. Si algo me cuenta Jorge o si yo le cuento algo de mis amigas, se tienen que quedar piola“, fue lo que soltó en la oportunidad.

Aranguiz también se refirió a una posible reconciliación, tema que ve como “difícil”. “La verdad es que yo los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno. Hemos compartido en fiestas, fui al matrimonio de ambos, pero yo no soy amiga de ellos para responder si se reconcilian o no (…) Es difícil, cuando las cosas se quiebran, siempre van a estar pegadas, pero nunca va a volver a ser lo mismo“.

Finalmente Aranguiz se refirió al trabajo de su marido, dejando en claro que si alguien debe hablar de aquello, es él. “Siempre voy a hablar cuando quiera. A mí no me calla nadie, pero creo que esta vez prefiero mantenerme al margen porque es el trabajo de mi marido, entonces si alguien tiene que hablar sobre su trabajo es él y yo hablo sobre el mío“, cerró Daniela.