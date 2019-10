Diana Bolocco que quebró tras hablar de su hijo mayor: "Soy tan orgullosa del hombre que se convirtió"

View this post on Instagram

Cumpliste 18 querido hijo mío. No sé en qué minuto pasó, todavía tengo las imágenes tuyas grabadas a fuego. El sonido de tu primer llanto, tus saltos en ese andador mientras yo intentaba estudiar, las noches en vela, tu imagen adentro de mi cama chupando el único chupete del mercado que te gustaba, las palabras que pronunciabas mal, la forma en que enrollabas el tuto para jugar con la etiqueta, tus primeros entrenamientos de fútbol, tus ojos azules siempre mirando, analizando y descubriendo el mundo. A veces quiero volver atrás para abrazar a ese niño sólo un segundo, olerlo, llenarlo de besos. Pero la mayoría del tiempo te miro en el presente y me siento la mujer más orgullosa del mundo. Admiro tu sencillez, tu sentido de la justicia, la forma en que defiendes la tolerancia y amo al hombre en el que te has convertido. Felices 18 querido Pedro. ❤️❤️❤️❤️