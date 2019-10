Joaquín Méndez enseñó las consecuencias de la quemadura de sol que sufrió: "Me dicen la serpiente"

Hace algunos días Joaquín Méndez se encuentra fuera de “Mucho Gusto” y ha disfrutado de unas vacaciones, las cuales ha compartido en las redes sociales.

Su primer destino fue Cusco, Perú, donde sufrió los efectos de la altura y se apunó, por lo que requirió de un tanque de oxígeno.

Luego se trasladó a Cancún, México, donde sus días al parecer no mejoraron, pues sufrió de quemaduras del sol en su espalda, la cual ahora comenzó a despellejarse.

“¿Alguna recomendación a partir de ahora? ¡Buenos días! ¿Y cómo voy evolucionando? Yo me siento bien, pero la PEOPLE me dicen la serpiente. Ya me puse tomate, aloe vera, aloe frio, clara de huevo, crema de vitamina… what else”, escribió en la publicación donde enseña su piel.

Aquí puedes ver la imagen: