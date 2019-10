Laura Prieto confesó que fue víctima de abuso por parte de un amigo

Laura Prieto reveló que fue víctima de abuso por parte de uno de sus amigos hace solo un año atrás. La modelo uruguaya contó detalles del complicado momento en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

“Tenía un amigo, fuimos a una fiesta y él tomó de más. Ese día estaba sola en el departamento, estaba sin mi hija, y mi amigo estaba muy mal, no podía salir del auto, estaba ebrio, muy ebrio”, explicó Laura.

“Logré llevarlo al living de mi casa. Lo dejé ahí, traté de hablarle y le dije ‘por favor, cuando te despiertes, te vas‘ (…) Logré encerrarme en mi pieza, con llave y con mis perros, y esta persona trató de abrir la puerta varias veces“, agregó la modelo.

La ex chica reality señaló que en el momento entró en estado de shock y no hice nada. Pensó que las cosas mejorarían en la mañana, sin embargo el sujeto se despertó y continuó con las actitudes de acoso.

“Se tiró en cima mio. Logré por la fuerza empujarlo para que se fuera“, reveló Laura muy afectada.

Tras el incidente la modelo dijo que no recibió apoyo y muchos la criticaron y culparon por lo ocurrido. Además, indicó que tuvo intenciones de denunciar, sin embargo existen una serie de vacíos legales que se lo impiden.

“No alcanzó a ser abuso sexual porque la persona no alcanzó a tocarme. Pero la persona intentó abrir la puerta de mi pieza varias veces (…) Ojalá que a la gente que le pase lo mismo se de cuenta. Yo creo que cuando la gente es víctima de abusos no se dan cuenta al tiro. Uno lo procesa. A mi este caso me pasó un sábado y yo recién el lunes me di cuenta de lo que había pasado”, finalizó Laura.