"Le conté a mi mamá hace muy poco": Yuyuniz Navas reveló que fue víctima de abuso sexual en su infancia

El espacio de CHV “Podemos Hablar” conducido por Julián Elfenbein tuvo como invitados en el capítulo emitido este viernes a Juanito Yarur, Mariana Derderián, Gonzalo Egas, Laura Prieto, Gigi Martin y Yuyuniz Navas.

Esta última sorprendió al relatar un abuso sexual que sufrió de parte de un familiar.

La hija de Eli de Caso contó en un principio que “vivíamos en Colombia y llegamos a Chile a vivir a la casa de mi abuela. Esto debe haber sido a mis cinco o seis años”.

“Dormía en mi cama y me despierto porque alguien como que me estaba tocando (…). Era un familiar que se había metido a la cama”, fue parte de su relato. “Yo me desperté, no me acuerdo qué fue lo que le dije y ahí se fue, pero no tengo mucha conciencia de la situación ni antes cuando me pasó ni hoy”, dijo.

“Tampoco le conté a mi mamá, a mi abuela, y a nadie hasta hace poco. Conscientemente no sentí el trauma, quizá tuvo consecuencias en mí, pero sí fue una experiencia que cuando tienes más conciencia de lo que es bueno y lo que es malo sientes como algo incómodo“ agregó la hija de Eli de Caso.

“Igualmente me pasa que me da mucho pudor despertar el deseo en el hombre, me gustan los hombres, me encanta la sensualidad pero algo me pasa cuando veo que el hombre que está al frente mío siente deseo…”, explicó.

