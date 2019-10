"Padre es el que cría": Gonzalo Egas habló del vínculo que mantiene con el hijo de Wilma González

Gonzalo Egas habló sobre el estrecho vínculo que mantiene con Noah, el hijo de la modelo española Wilma González, con quien tuvo una relación de pareja hasta el año 2017.

“Es mi hijo (…) El apellido me molesta a veces, el biológico, me molesta no con la persona, con la nomenclatura. Así como madre hay una sola, padre hay uno solo. Progenitor puede ser cualquiera. Creo que padre es el que cría“, explicó Egas en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

“Noah en mi vida fue como una especie de renacer (…). Mi vida tenía sentido pero un sentido bien simplón: ir a la pega, cumplir, poder gastar las cosas que tenía, el dinero, en lo que hacía un muchacho de 38 años solo. Nada importante en realidad, nada trascendente”, agregó el ex chico reality.

Es necesario destacar que Gonzalo y Wilma terminaron la relación de pareja que mantenían el año 2017. Pese al mediático quiebre, el deportista y Noah continuaron viéndose y manteniendo una relación padre e hijo.

“Cuando conocí a Noah se comenzó a generar un vinculo que, pese a la separación con Wilma, se ha reforzado… Esto a lo mejor les va a sonar sexista, pero es súper realista: muchas veces los papás descansamos en la mamá en cosas que no debiéramos descansar, en términos de la crianza. Y una vez separados con Wilma, me enfrenté a hacer cosas que antes hacía ella, como la comida”, comentó.

“No sé si es generosidad. Es tanto lo que me retribuye a mí Noah, que a veces pienso que lo hago por mí mismo. A veces me dicen: salgamos… Y prefiero quedarme (en la casa) con Noah. Disfruto tanto, me retribuye tanto. Tiene que ver con que no tuve un padre presente cuando era chico”, explicó Egas.

Hasta el momento Noah no es legalmente hijo de Gonzalo, sin embargo el amor entre ambos es evidente. En relación a lo anterior, el ex chico reality contó cómo le explicó a su hijo la diferencia de apellidos que mantienen.

“Nos pasó algo muy loco, hace poco estábamos conversando y Noah me dice: ‘papá por qué tengo otro apellido’. Y fue como: ‘llegó el día’. Cuando dijo eso fue como: ‘qué le digo, qué le digo, qué le digo’ (…) Yo le dije: ‘¿estay seguro que quieres saber?’. ‘Sí, quiero saber’, y apagó la tele, se sentó en la cama, se cruzó de piernas y me dijo: ‘dale’. Y le expliqué”, relató Gonzalo.