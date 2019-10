"Me depilaron": Profesor Rossa cuenta detalles de su quinto infarto y agrega experiencia a su show

Iván Arenas, conocido popularmente por su personaje Profesor Rossa, sufrió un infarto a fines de septiembre por el que debió ser sometido a una intervención. Tanto su familia como sus seguidores se preocuparon del querido comediante, que estaba preparando una nueva función en el Teatro Caupolicán llamada paradójicamente “El quinto infarto”, la que se presenta este sábado 12 de octubre.

Ha pasado una semana desde que comenzó su recuperación y este lunes habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

¿Saltamos a la cancha el próximo fin de semana en el Caupolicán?

– Vamos al Caupolicán, estoy contento, pero mi señora asustada estaba, porque no sé si supiste pero me vino una afección cardíaca, pero si me pasaba para arriba iba a ir al Caupolicán de arriba, del cielo, si es que llegaba al cielo. O me quedaba acá.

Sí, conversamos con Don Carter y estuvimos al tanto, preocupados, llamando a la clínica. De verdad me produce mucha alegría verte bien, recuperado. ¿Fue un quinto infarto, un pre infarto, qué te pasó en definitiva?

– La verdad es que yo vengo con una afección cardíaca hace mucho tiempo, es de familia. Estamos coleccionando stents, by pass en mi familia. Yo era de los que aportaba dentro de la condición. Mi padre lamentablemente muere por afección cardíaca, mi madre también, tengo un hermano con tres by pass, otro con dos, yo con tres… pero no son by pass, son stents. Y bueno, todos estamos con problemas cardíacos, con diferentes culpabilidades: uno es el colesterol, el cigarrillo…

¿Y dejaste el cigarrillo después de este nuevo aviso?

– No te voy a mentir. He bajado ostensiblemente la cantidad. Antes fumaba una cajetilla diaria. Ahora fumo cinco, a veces cuatro, a veces dos, y hay días que no he fumado, pero no lo he dejado de raíz.

El otro tema es el sobrepeso que afecta a esto del corazón…

– O sea, me estai diciendo guatón, ¿cierto?

No te estoy diciendo guatón, sino que cada uno tiene que cuidarse. También estoy con sobrepeso.

– Pero todos. ¿Dime que si no hay cosas ricas para comer? Que te digan no puede comer esto, no puede comer esto otro, no es vida. Cuando el médico me dijo ‘tienes que dejar de fumar sino te vas a morir’. Respuesta mía: tú también te vas a morir. Entonces cuando me dicen ‘tienes que dejar de comer’, estai loco. ¿A quién no le gusta el cordero? Evidentemente, te vas cuidando, pero no del todo.

El sábado actúas en el Caupolicán. ¿Se matiene el nombre “El quinto infarto”?

– El Quinto Infarto. Y esto es una anécdota, una curiosidad. Porque “El quinto infarto” viene antes de que me haya venido de verdad. Porque yo tuve cuatro infartos y le había puesto “El quinto infarto” como nombre de fantasía, porque dentro de la rutina que yo hago con Guru Guru y Carter yo cuento cómo voy a la clínica, cómo me trataron en la clínica, lo que pasó… pero como chiste. Y el Guru y Carter me dan por muerto a mí y me cuentan cómo iba a ser el entierro y que me iban a pasear por los canales de televisión, tirándome flores… una parodia. Ahora es un chiste negro.

¿No le tienes miedo a la muerte?

– No, para nada. Si ya cuando estás muerto, ya miedo a qué le vas a tener.

Se acabó la fiesta.

– Se acabó la fiesta, los que quedan con problemas son los demás.

¿El sábado vas con todo?, ¿te sientes mejor que antes?

– Sí, muy bien. Y ahora tratando de agregándole unos episodios más a la rutina porque ahora que lo viví en carne propia nuevamente, por tanto lo vamos a decir. Esto que era una parodia, un chiste, resultó cierto.

¿Qué cosas vas a agregar?

– Le voy a agregar cómo me depilaron: las muñecas, la ingle y parte de los testículos. Y me dejan todo pelado, hasta el día de hoy estoy todo pelado. Empiezan a crecer los pelos y pican.

Revisa el video con la entrevista.