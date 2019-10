Neilas Katinas revela conflicto con reconocido bailarín chileno: "Me da lástima que sea tan inseguro"

El reconocido bailarín y jurado del programa “Gran Rojo” de televisión nacional Neilas Katinas realizó diversas confesiones en el espacio “Lo que se ve no se pregunta” del canal TV+.

En este sentido, Katinas se explayó sobre su historia en Lituania, además de su relación amorosa con su pareja, con quien está felizmente casado.

Sumado a esto, el bailarín habló sobre su arribo al espacio de TVN, confesando que él fue quien se consiguió el número telefónico del productor del programa, para poder incorporarse al “Gran Rojo”.

Bajo este contexto, Neilas contó una inédita historia sobre sus enemigos en el país. El bailarín se refirió a un conflicto que tuvo con el bailarín nacional José Luis Tejo.

“Esta persona era la que llevaba ball room ahí y yo siento que se sintió amenazada por mí, por mi nombre, porque esta persona tomó clases conmigo”, comenzó relatando. Luego, “en una entrevista me preguntaron si yo era profesor con esta persona, yo dije ‘tengo clases con él, nos juntamos todas las semanas y nada más””, siguió comentando.

“Cuando él se enteró de esta entrevista, me escribió un mail muy feo diciendo ‘tú tienes tus propios logros, por qué me metes ahí’, y yo le respondía ‘mira, cuando yo tomaba mis clases con los profesores, yo estaba orgulloso de tomar clases con ellos porque tenía mucha confianza, por eso tomaba clases. Si a ti no te conviene dar tu nombre y decir que tomas clases conmigo, dejamos ahí la amistad y relación de trabajo’“, expresó el bailarín de Rojo.

Posteriormente Neilas narró que tiempo después se reencontraron en el casting para convertirse en jurado del programa “Bailando” de Canal 13, puesto que se adjudicó Neilas.

Sobre esto, el lituano contó que “ahí él se enfadó aún más. Me da pena, me da lástima que sea tan inseguro, tenía envidia de que yo en dos meses conseguí trabajar con chicos mucho más que él trabajando en años”.