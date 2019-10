Benjamín Vicuña y "China" Suárez nuevamente aplazaron su matrimonio: "No es urgente"

A pesar haber estado en el centro de la noticia hace algunas semanas por su posible separación, la pareja conformada por Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez está mejor que nunca, tal como lo demuestran constantemente mediante sus redes sociales.

Es en la plataforma de Instagram donde los actores publican fotografías de su vida familia junto a sus hijos, y en espacial con Magnolia, la hija en común de ambos.

Además, los actores tienen planeado contraer matrimonio, pero según afirmó Vicuña no están apurados y no tienen fecha aún: “La verdad es algo que hemos conversado y no está en lo inmediato, no es urgente”, afirmó al portal de Mega.

A esto agregó que “gracias a Dios estamos en un momento de mucho trabajo y es algo que está ahí, es algo nuestro, no nos apura ni nos corre nadie”, expresó.