El incómodo momento que María Luisa Godoy hizo vivir al Presidente Piñera en plena transmisión de "Muy Buenos Días"

En una nueva emisión del matinal “Muy Buenos Días“, la conductora de televisión María Luisa Godoy llegó hasta el Palacio Presidencial para tener una entrevista con el Mandatario Sebastián Piñera.

La reciente confirmada animadora del Festival de Viña llegó hasta La Moneda para conversar con el Jefe de Estado sobre la crisis hídrica que está afectando el país.

En dicha conversación abordaron algunas medidas que el gobierno implementará para enfrentar este problema. Para llegar a esto, ambos caminaron por el Patio de los Naranjos donde se instalaron y comenzaron a hablar sobre la grave crisis.

Bajo este contexto, la periodista le consultó al Mandatario cómo se podía ayudar a los chilenos para combatir el cambio climático, manifestando su preocupación por este tema.

Tras esto, la animadora se percató de diversos funcionarios que estaban regando los jardines en el patio del Palacio Presidencial, con 20 grados de calor aproximadamente a las 11 de la mañana.

Godoy al ver esta situación manifestó: “Por ejemplo, ahí estoy viendo que en La Moneda están regando ¿Qué hora es más o menos? ¿Es una buena hora? Porque es una hora que quizá no es tan productivo regar cuando debe ser qué hora … usted ahí tiene reloj. Son las 11 de la mañana ¿Quizá hace mucho calor para estar regando a esta hora?“, preguntó la animadora al Presidente Piñera.

Al escuchar las palabras de la periodista, el Presidente afirmó que “lo mejor es regar cuando no hay sol. Cuando no están los rayos del sol. Muy temprano en la mañana o tarde en la noche, porque el agua no se evapora y se inyecta y permite que el riego sea más efectivo“, por lo cual el Mandatario se dirigió al lugar donde estaban los trabajadores regando.

Finalmente el Presidente les dijo: “Muchachos, hay que regar, sin luz, sin rayos del sol”, a lo que la animadora de “Muy buenos días” agregó que “más tardecito, tipo 6“.