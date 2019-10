¿No será mucho? Televidentes critican "exagerada" actitud de Rocío en "Verdades Ocultas"

Durante la jornada del miércoles se vivió una nueva emisión de la teleserie “Verdades Ocultas“, donde una escena llamó sumamente la atención de los televidentes.

Fue cuando Rocío (interpretada Camila Hirane) tuvo que enfrentar a Tomás (Matías Oviedo) por su hijo Benjamín en la audiencia.

En este sentido, el juez decidió ratificar la paternidad del menor y se le asignó a Tomás los derechos de padre, llevando Benjamín su apellido.

Pero no todo quedó ahí puesto que Tomás decidió demandar a Rocío por la tuición de su hijo, provocando la inmediata reacción de Rocío.

La sorpresiva determinación de Tomás produjo el enojo de su expareja quien perdió control en el lugar, gritándole desesperadamente al demandante, mientras su hermano Gonzalo intentaba calmarla.

Roció expresó: “¡No! eso no va a pasar, ¿me escuchaste? No tienes ningún derecho, Tomas ¡No me lo vas a quitar!“, declaró, palabras que sin duda Eliana disfrutó.

La escena no pasó inadvertida entre los fanáticos de la teleserie, quienes inmediatamente la comentaron mediante redes sociales, específicamente mediante la plataforma de Twitter, realizando algunas críticas sobre la exagerada actitud de Rocío.

Haz clic acá para ver la escena.

Revisa acá las reacciones:

Patético el show de Rocío… Again… #VerdadesOcultas — Felipe Rojas (@FelipeRojasR) October 9, 2019

Esto no es joda para aguantar gritos en una sala del tribunal. Apercibimiento a Roncio que si sigue haciendo escándalo se va preciosa #VerdadesOcultas — Carlos Etchepare Allup (@1carlosetchepar) October 9, 2019

Y seguimos con el momento humoristico. Ahora rocio loca. #VerdadesOcultas — warfarina (@warfarina) October 9, 2019

#VerdadesOcultas yaa la wna histérica dando show 🙄 — Maggiewis (@Maggiewis) October 9, 2019

Y por qué Gonzalo está sentado en el lado de la parte? Si es público no más #VerdadesOcultas — Carlos Etchepare Allup (@1carlosetchepar) October 9, 2019

Rocío haciendo absolutamente todo mal since siempre #VerdadesOcultas — colibrí (@blvebell_) October 9, 2019

Denle un whisky pa que se calme Rocío…agua nooo #VerdadesOcultas — Lily Pérez (@chesterina24) October 9, 2019