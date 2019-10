Raquel Argandoña revela que buscará celebrar una navidad distinta junto a Kel Calderón y su pareja

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura Patricia Maldonado y Raquel Argandoña comenzaron a planear cómo serán sus celebraciones de fin de año, principalmente la navidad.

En la ocasión Maldonado señaló que nunca ha pasado una navidad solo con su marido, sino que acompañada de sus nietos e hijos, tema del cual difiere “La Quintrala”.

En el espacio señaló que ella frecuentemente pasa esta celebración con su hija, Kel Calderon, y en anterioridad de su hijo, con el cual ya no mantiene una relación. No obstante, ahora planea realizar un cambio en esta rutina.

“A mi me gusta la navidad, me gusta preparar mi mesa, me gusta tener mi árbol, me encanta que mis amigos vayan, prendo el árbol, me encanta tomar algo junto al árbol”, partió señalando Argandoña.

Tras esto reveló que esta navidad desea vivirla junto a su hija Kel Calderón y su pareja actual, Félix Ureta.

Finalmente Paty Maldonado le consultó de qué pasaría si Kel tiene otros planes para esta festividad, a lo cual Argandoña explicó que siempre la ha tenido “libre” de hacer lo que quiera, pero aún así espera que pasen aquel día juntas.

