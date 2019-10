Sonia Isaza revela su edad tras confesar que la han tildado de "anciana": es mayor que Arturo Vidal

La pareja conformada por el futbolista Arturo Vidal y la modelo colombiana Sonia Isaza están más enamorados que nunca, y constantemente se escriben cariñosas muestras de amor por redes sociales, específicamente en Instagram.

Es justamente en esta red social donde la colombiana abrió una sección de preguntas en su “Instagram Stories“, para acercarse de alguna forma a sus seguidores y así responder todas sus dudas.

Una de las grandes dudas que tenían los usuarios de Instagram fue la edad de la modelo fitness, y según lo que expresó en esta plataforma, mucha gente la ha tildado incluso de “anciana”.

Isaza expresó que “muchos me ponen 40, otros 50, otros me dicen vejestorio, otros me dicen anciana“, para agregar finalmente que tiene 36 años.

Cabe recordar que la modelo es mayor que Arturo Vidal ya que el futbolista tiene 31 años.

Revisa el video acá: