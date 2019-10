"Uno sabe cuando es la persona indicada": María Gracia Subercaseaux anunció que se casará con exfutbolista Waldemar Méndez

View this post on Instagram

Ayer nos pusimos las argollas, nos dijimos todas las cosas lindas que sentimos de esta relación y fue emocionante. Por supuesto lloré desde que @walde_mendez abrió la boca para hablar. Es curioso porque este evento tiene la connotación de compromiso, sin embargo, creo que nos comprometimos mucho antes. Siento que uno sabe cuando es la persona indicada. Hay algo en su mirada, en su corazón, su bondad, su entrega, la seguridad que te hace sentir, la paz y el amor que te da, que no te cabe duda. . . Adoro este nuevo estado. Adoro ver este anillo en mi mano. Adoro que nuestra ceremonia fue mirando el parque, tomando café y comiendo chocolates y adoro el dedo chueco de arquero!!!