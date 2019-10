El coqueto mensaje que recibió Raquel Argandoña en "Bienvenidos": no logró ocultar su nerviosismo

No es un misterio la relación que Raquel Argandoña mantiene con un hombre 17 años menor llamado Félix Ureta, de la cual se ha hablado bastante en “Sin Límite” de Radio Agricultura, así como en la televisión.

Fue así como el tema fue repasado una vez más en “Bienvenidos” de Canal 13, luego de que Martín Cárcamo le entregara un ramo de flores y una tarjeta a Raquel Argandoña, de parte de su pareja.

Como era de esperar, el equipo del matinal de Canal 13 deseaba conocer qué decía la tarjeta, por lo que se reveló su contenido: “Hola mi amor, felices dos meses, te quiero mucho, mucho y esta noche celebramos“.

Raquel Argandoña, tras reconocer quién le envió este ramo de flores, inmediatamente se sonrrojó, señalando luego que fue inesperado, pero le encantó.

“Yo soy muy estructurada, entonces que de repente me saquen del esquema me desconcierta un poco, pero claro que me gustó porque normalmente los saludos son como preparados con la producción, algunos, pero esto no me había tocado en mi vida de televisión“, cerró con una sonrisa en su rostro.