La profunda reflexión de Coté López sobre los hombres celópatas: aconsejó sobre relaciones tóxicas

Desde que aparecieron las historias en ig se volvieron protagonistas , ahora difícilmente subo post 😳pero hoy quería subir algo para mis hembras 😁😍quería darles un consejo a esas mujeres que están viviendo relaciones tormentosas y tortuosas al lado de un celopata mi consejo es simple ¡Huyan! Si algo aprendí con mi carrera es que NO CAMBIAN aún siguiendo una terapia y un tratamiento psicofarmacológico es prácticamente al 99%imposible disuadirlos de sus ideas…¿cómo se dan cuenta? porque el celotipico cree tener siempre la razón, es posesivo, ellos quieren estar x sobre todo incluso los hijos, NO es normal que tengan que hacer lo que la pareja quiere y que tengan que rendirle cuentas por todo. No dejen que sus parejas normalicen eso ! Querer poseer no es amar ! Que no les digan “ soy celoso porque te amo” los celos son normales hasta un cierto límite 👁! Les daré el mismo consejo que les doy a mis hijas con todo el cariño del mundo “ hay miles de millones de billones de hombres en el mundo , nunca lloren por uno y siempre estén con quien las ame, cuide y respete “ 💜 cuesta pero no es imposible ✨