Kike Acuña reveló que fue víctima de abuso sexual pero recibió duras críticas

Kike Acuña reveló que fue víctima de abuso, sin embargo recibió duras críticas.El ex futbolista habló de su experiencia en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En el espacio televisivo, Kike contó que mantuvo una “relación amorosa” con una mujer de 35 años cuando él solo tenía 13. Según relató, esto sucedió cuando él recién ingresaba a jugar en Universidad Católica y vivía en Santiago sin sus padres.

Las palabras de Acuña impactaron a los otros participantes del programa, quienes destacaron que la situación descrita era abuso y que está penada por la ley.

“Pero yo no la iba acusar ni cagando. No pensaba que era un abuso porque yo lo pasaba bien”, manifestó el ex futbolista frente a sus compañeros.

Pese a lo anterior, realizó una autocrítica y reconoció que pudo ser manipulado ya que no tenía a su familia cerca y la falta de cariño era evidente.

“Nunca me había tomado el peso que fui abusado”, reflexionó Kike.

Los televidentes del programa criticaron la actitud del ex futbolista y destacaron que contó su experiencia sin tomarle el peso.

Revisa los comentarios en Twitter a continuación:

El Kike Acuña fue abusado a los 13 años, el lo cuenta como un affaire…y todos lo toman a la risa. jevi jarcor #PodemosHablarCHV — P4p1hu3s0s (@Papihuesos) October 12, 2019

No normalicen el abuso de una mujer de 33 a un niño de 13 #abuso #PodemosHablarCHV — Amy Figueroa 💚 (@SalidaNorte) October 12, 2019

Qué chucha una mina de 30 con un pendejo de 13?? Y lo normalizan! Conchatamaaaraaaa khé weá #PodemosHablarCHV — Lau 💚💜 (@venusfromtblock) 12 de octubre de 2019