Tildan de "desagradable" y "cuentero" a Felipe Contreras tras participación en "La Divina Comida": conoce la razón

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “La Divina Comida” se pudieron observar las preparaciones gastronómicas del conductor Felipe Viel, la cantante Carolina Soto, la periodista Matilde Burgos y el actor nacional Felipe Contreras.

Fue justamente éste último quien fue duramente criticado por el público con su participación en el espacio, debido a dos particulares razones: en primer lugar el actor confesó que era pescetariano cuando todos los comensales disfrutaban y compartían en la casa de Felipe Viel, lo que significa que no come carnes rojas, tales como aves, cerdo y pavo.

Debido a este motivo, Viel tuvo que realizar una preparación especial y cocinar un salmón para el actor, que recordemos dio vida a “Nahuel” en la teleserie “La Doña”.

Por otra parte, los usuarios consideraron que la actitud de Contreras era muy presumida y en ocasiones “pesada”, y que no se esperaban que el actor fuera de esta forma.

Cabe mencionar que Felipe Contreras fue el gran ganador de las cuatro veladas, sumando 19 puntos en total y superando a sus compañeros.

Qué desagradable y flaite Felipe Contreras #LaDivinaComida díganle que no basta creerse mino…

#DivinaComida #LaDivinaComida #FelipeContreras no come nada! Que onda? Come menos y es más webeado que quinceñera enamorada!… Actores… Son tan "estramboticos"….

— Raziel (@RazielHamalach) October 13, 2019