Maly Jorquiera le deseó feliz cumpleaños a su hermana con antigua foto: aprovechó de "autotrollearse"

View this post on Instagram

Corrían los locos años 80… 🤣🤣🤣🤣 y mi hermanita @polijork venía llegando a este mundo, solo Dios sabía lo que nos depararía la llegada de esta bendición! 😜😜😜😜🤣🤣🤣🤣 Te amo gordita! No se si notaron, pero la del corte bacinica soy yo, gracias mamita por tenerme siempre a la moda 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️😣😣😣🤣🤣🤣 #quenuncavuelvaelcortebacinica #anticortebacinica #mamaly #mifamilia #pobremamásiempresacandolafoto #palodeselfienienmentetodavia Que tengamos todos una gran semana, sobre todo los que tuvimos corte bacinica, como indemnización!!! 🤣🤣🤣🤣😘😘😘😘😘🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️❤️ #vamosconfe #conmasfequeelpapa