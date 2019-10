"No me vas a decir que la alcaldesa de Maipú es una científica”: Patricia Maldonado abordó la eventual carrera política de "Luli"

Hace algunos días que la modelo fitness Nicole Moreno habló sobre sus intenciones de involucrarse con la política en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

En este espacio “Luli” afirmó que le gustaría ser alcaldesa y expresó que “a mí me gusta lo social y ayudar a la gente. Pero no es ahora, y lo haría de manera independiente”, fueron parte de sus palabras.

Sobre este tema se refirieron las conductoras del programa radial Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, quienes abordaron la posible incorporación de Nicole Moreno a la política.

La panelista de “Mucho Gusto” Patricia Maldonado comenzó lanzando una dura crítica a los parlamentarios: “Dentro de los diputados y senadores hay unos cuantos tarados”, dijo.

“Sí pero yo tengo entendido que ella quiere ser alcaldesa”, acotó su íntima amiga Raquel Argandoña, a lo que Patricia respondió de manera categórica: “No importa, puede ser alcaldesa cualquiera ya, (…) la cabra que es alcaldesa de Maipú (Cathy Barriga), no me vas a decir que es una científica po‘”, expresó duramente.

Palabras que causaron una risa nerviosa de Argandoña quien afirmó que “habían pasado una semana tranquila” al no aparecer en los medios de comunicación.

“Yo insisto que puede haber gente con mucha preparación universitaria, porque se llenan la boca ‘soy universitaria’ como que fuera un privilegio ser universitario. Para mí lo valido es la inteligencia y la creatividad”, explicó Maldonado, siendo apoyada por Raquel.

“En el congreso hay unos cuantos imbéciles, no tengo problema en decirlo, ¡imbéciles! entre mujeres y hombres, que han sido incapaces de promulgar algún proyecto decente e interesante. Incapaces porque no se la pueden”, declaró la panelista del matinal de Mega.

“Entonces hay gente educada que simplemente no tiene ni una sola neurona”, siguió comentando Maldonado a su amiga Raquel Argandoña.

Finalmente expresó que “así como la señora Cathy Barriga es alcaldesa de Maipú, la señora ‘Luli’ puede ser alcadesa de La Florida“.

“Si es inteligente y sabe manejar un municipio y se sabe asesorar bien, yo encuentro que es el descueve. Así que no vengan a dictar normas que este aquí puede o que este aquí no puede. No, el inteligente puede tener cualquier cargo”, concluyó Patricia.

Escucha el momento acá: