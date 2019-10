“Era perfecto en eso”: Raquel Aragandoña destacó lo buen dueño de casa que era Hernán Calderón

En una nueva emisión del programa radial “Sin Límite” la conductora del espacio Raquel Argandoña hizo una particular confesión sobre su exmarido Hernán Calderón.

La coanimadora de “Bienvenidos” afirmó que Calderón “hasta zurcía mi ropa, te lo juro por Dios, porque una vez uno compra una prenda y viene con una etiqueta y en vez de cortarlo con la tijera llego y hago con la fuerza y un vestido que lo había encontrado en oferta precioso, se le va el punto donde lo tiré, y me puse a llorar, y me dice ‘yo te loa arregelo’ y me lo zurció y quedó perfecto“, aseguró Argandoña.

A esto agregó que “el padre de mis hijos es carpintero, es gasfiter, electricista…“, palabras con las que su íntima amiga Patricia Maldonado bromeó: “¿No se querrá casar por segunda vez?“, expresó.

“No, no se no me interesa, pero todo te lo arreglaba, zurcía, planchaba perfecto cuando no estaba la persona que me ayudaba, ‘no, déjame a mí, yo plancho mis camisas‘”, le decía su exesposo.

Mientras que Patricia preguntó: “¿Por qué a mí no me tocó ese hombre?, sacando risas en la animadora de “Bienvenidos”.

“Tú puedes creer que era tan perfecto en eso el hombre, que para la Navidad yo justo había comprado unos soldaditos y había que poner el transformador y no puse el transformador, y se quemó, ¡se me quemó! y lloraba por mis soldaditos. Tú sabes que arregló soldadito por solsadito hasta que puso un alambre y… perfecto“, comentó Argandoña.

Finalmente la panelista de “Mucho Gusto” expresó que esa era tener habilidad manual.

Escucha el momento acá: