"Vulgar es opinar de los demás": Wilma González envía mensaje dirigido a sus "haters" y lo acompaña con osada postal en diminuto bikini

Cuando te sientes bien contigo misma, o mismo… Es lo que cuenta!!! Lo demás, está de más. Vulgar es opinar de los demás sin que les pregunten y más vulgar, una mujer criticando a otra!!! No se pongan en evidencia lindas!!! Cuando subo fotos vestida, con ropa linda o en el gym, casi ni pescan, o dan like, y en esta, sin embargo, aparecen todas las “ofendidas” explota de likes y comentarios, pues prepárense que se viene puro fuego 🔥 😂😂😂 seguro estoy muy afectada!!! A la gente buena onda, puro amor, como siempre ❤️ #sexytime #lingerie #favouritered #strongwoman #curvy #fitbody #happy