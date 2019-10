Héctor Morales desclasificó la cercana relación que mantiene con Mane Swett: "Hablamos de todo"

El día de ayer el actor Héctor Morales visitó el programa “Tu vida, tu historia“, donde repasó diversos aspectos de tu vida profesional como personal.

Uno de estos fue la cercana relación que mantendría con la actriz María Elena Swett, a quien conoció en sus inicios de carrera televisiva.

“Nos dimos cuenta que teníamos mucho en común y había mucha química“, partió comentando Héctor que se conoció con Mane Swett en “Brujas“, producción de Canal 13 del año 2005.

La amistad que gestó Morales con Swett fue tan fluida que se extendió a Felipe Braun, pareja de la actriz, quienes se habrían transformado en una especie de “padrinos“.

“Ellos dos tenían un representante, y yo les decía oye me están llamando de una casa comercial y quieren que haga un spot de uniformes y no sé cuánto cobrar, entonces me asesoraban“, detalló Morales en el espacio.

Bajo este contexto Héctor Morales detalló que para él Swett es como su hermana: “Yo creo que con nadie tengo tanta confianza como con la Mane, hablamos de todo (…) Me gusta, me gusta su olor… hemos vivido todo lo que tiene que vivir una pareja, menos intimado“, cerró el intérprete.