Wilma González y su pareja sellaron su amor con simbólico tatuaje: "Representa lealtad..."

Es una especie de unión simbólica, porque firmar un papel, solo sirve burocráticamente hablando, es importante sí, a veces… pero los sentimientos, son otra cosa. Es el día a día, son los detalles, la preocupación, estar en las buenas y malas, un amor libre de lo superfluo, y más. Tu mitad y mi mitad, nuestros ojos y el lobo que representa, lealtad, decisión, unión, nobleza, fuerza, familia… ♥️ Por cierto, mi número romano de arriba es la fecha de nacimiento de Noah. El amor más puro de mi niño. En este año hemos pasado por mucho. Más ha sido lo bueno, que lo malo, hemos tenido momentos increíbles, unos pocos dolorosos, que igual nos han unido como la pareja y manada de "lobos que somos" Yo no he tenido una vida nada fácil y eso sin querer nos ha tocado. Lo que si no ha sido un problema, son los 12 años de diferencia. Somos tan iguales, tan sensibles, tan almas gemelas, tan divertidos juntos, tan cariñosos, apasionados, carácter fuerte cuando nos lo sacan, familiares, mismos intereses y gustos, buena gente… que en verdad siento que somos invencibles!!! Gracias por el mejor año @nico_seguelg junto con Noah. Amor real, amor del bueno es este. Si me permiten dar un consejo, sean libres, no tengan prejuicios que no sirven de nada, solo sean buenas personas y amen con todo a los suyos, independiente de la raza, edad, forma etc. @maurostark.ttt #tattoo #love #couplegoals #wolf #family