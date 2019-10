Rocío Marengo denuncia a falso productor que la contactó: "Me convocó para estar en Mega a las cinco de la tarde"

La actual panelista de “Bienvenidos” Rocío Marengo denunció hace pocos días que habría sido estafada por un supuesto productor de Mega.

Tras esto, desde el canal también alertaron sobre este supuesto productor, que estaría haciéndose pasar por el productor ejecutivo Pablo Alvarado, más conocido como “Pablete”.

Según comentó la misma Rocío, el sujeto la contactó para realizar una grabación, e iría hasta su casa a buscarla: “Me convocó para estar en Mega a las cinco de la tarde, quedamos que me pasaban a buscar a las cuatro, hablamos de plata, era porque volvía SAV (Secreto a voces) y el conductor iba a ser Viñuela y yo iba a ser la primera invitada”, confesó Rocío a “Intrusos”.

A esto añadió que “hablamos muy normal, me pidió que el vestido fuera de gala porque iba a ser en horario estelar. Una vez que yo me enteré que ya era todo falso le escribí ‘¿todo ok para mañana’. Y ya ahí no leyó mi mensaje ni me contestó más”.

Sobre este tema el verdadero productor de Mega afirmó al medio mencionado previamente que “pudimos comprobar que la persona se hacía llamar Pablo Alvarado“, añadiendo que incluso se comunicaron con él por teléfono.

“Lo que pasó con la Rocío me pareció mucho más complicado, porque ella enganchó. Le dijeron que la íbamos a buscar a la casa, le dio la dirección. Y esa cuestión yo dije ‘ya, me parece súper complejo’, porque ponte tú que esta persona la agreda o le haga otra cosa”, expresó.

Finalmente Pablo Alvarado afirmó que “hablé con un amigo que es abogado y me dice ‘mira, no creo que pase mucho, pero yo te recomiendo que por cualquier cosa hagas la denuncia’. Y fui a la Brigada de Delitos Económicos, porque el delito sería usurpación de identidad, y dejé estampada la denuncia”.

“Ahora estaba hablando en la fiscalía, si amerita la investigación o no”, concluyó.