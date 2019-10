¿Demasiado pronto? Raquel Argandoña ya estrenó su árbol de navidad y lo enseñó en Instagram

View this post on Instagram

Y me adelanté! Así puedo aprovechar este maravilloso árbol que hicimos junto a mi amiga @siempreflores 🌲🌲🌲. Les paso el dato! Los adornos los compré en @floracenter.mm 🥰🥰 Evelyn @siempreflores me ayudó a elegirlos! Ahora a disfrutar de mi arbolito! ❣️🌲❣️ 🎥: @carlaberrios