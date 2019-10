Patricio Frez fue diagnosticado con cáncer al hígado: "No estoy asustado"

La situación de salud no pinta bien para Patricio Frez, quien el pasado 7 de octubre asustó a su familia y cercanos tras presentar una hemorragia en una úlcera gástrica, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial.

En este paso por el hospital, la mítica voz en off de “Buenos días a todos“, se sometió a un procedimiento quirúrgino y varios exámenes, los que develaron una lamentable noticia: tiene cáncer al hígado.

“Estoy como todo paciente que se encuentra con esta cuestión: uno nunca piensa que le va a dar cáncer. Yo vengo de familia con problemas cardíacos, soy hipertenso y siempre pensé que la cosa iba a ir por ahí”, señaló Pato Frez a diario Las Últimas Noticias.

A pesar de esto, el locutor sostiene que su estado de ánimo es positivo: “La gente no tiene que desesperarse cuando tiene una enfermedad. A mí me han pasado muchas cosas en la vida, esta es una de las cosas fuertes, pero no estoy asustado. Siempre hasta lo último que uno pueda respirar, hay esperanza”.

El siguiente paso médico aún no está definido, pero aún así las opciones son dos: “achicar el tumor o extraerlo para hacer un trasplante“.

A pesar de que el hombre de 63 años intenta mantenerse con esperanza ante la situación que afronta, también demostró preocupación. “Tengo una hija de 18 años que se va a graduar de cuarto medio, tengo dos nietos, tres hijos mayores, una mujer maravillosa que está a mi lado. Mi madre de 85 años me dijo ‘te prohíbo que te vayas antes de que me vaya yo’. Entonces en los momentos íntimos, independiente de tener fe, también me da un poquito de pena“, relató.

Finalmente relató que deberá viajar desde Quilpué, su actual residencia, hasta Santiago con regularidad, con el fin de realizarse exámenes al tórax, ganglios y espalda: “El cáncer es muy desgraciado (…) pero bueno, así es la vida“, remató.