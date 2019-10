La aplaudida opinión de mujer con Parkison que marchó en comuna de Las Condes

Durante la jornada de este martes, la situación no ha mejorado en la comuna de Las Condes, donde nuevamente se ha realizado una nueva marcha no autorizada, la que debió modificar su ruta debido a la represión de Carabineros.

Bajo este contexto Chilevisión entrevistó a una vecina del sector que entregó su postura sobre lo que ocurre en la comuna, la cual sacó aplausos en las redes sociales.

“Estamos apoyando a la juventud, a nuestros hijos, a nuestros nietos (…) Porque es el futuro de ellos, nosotros ya estamos listos ya”, soltó la vecina.

La mujer además señaló que esta era la primera vez que salía a marchar y explicó que, a pesar de tener parkinson, formó parte de este movimiento.

Luego se expresó a favor de lo ocurría, con palabras que fueron aplaudidas en las redes sociales: “Yo no tengo problemas, pero el no tener problemas no significa que esté ciega y sorda“.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones que dejaron sus palabras:

"yo no tengo problemas, pero eso no significa que sea ciega o sorda."

Señora marchando en Las Condes. Tiene Parkinson.

Y además dice que esto es para los jóvenes, para su futuro, que ellos "ya están listos". — José Lecaros (@lecaros) October 22, 2019

Señora marchando en Las Condes: "yo no tengo problemas, pero no tener problemas no significa que soy ciega o soy sorda". ❤️ ¡Eso es! Un país más justo es un mejor país para todos. #VamosChile #AhoraEsCuando #NoEstamosEnGuerra #EstamosUnidos #ChileDespertó — Fabian Prado (@TR_FabianPrado) October 22, 2019

“Yo no tengo problemas, pero eso no significa que estoy ciega o sorda”, dice una señora de Las Condes marchando. #Noestamosenguerra — Martín Vinacur (@martinvinacur) October 22, 2019