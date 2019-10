La particular entrevista realizada por Canal 13 que sacó aplausos en los internautas

Durante la jornada de ayer se llevaron a cabo múltiples manifestaciones a lo largo de todo Chile, para exigir diversas demandas sociales.

Protestas que fueron ampliamente abordas por los medios de comunicación. Uno de éstos fue el noticiero de Canal 13, el cual emitió una particular entrevista que fue viralizada rápidamente por las redes sociales.

La entrevista tuvo lugar en Avenida Apoquindo, a la altura de Escuela Militar, donde diversos vecinos se unieron al llamado de los “cacerolazos”.

Fue en este contexto que el periodista se acercó a un joven que estaba sentado y manifestándose, el que agradeció al canal por cubrir la manifestación pacífica que se estaba desarrollando en ese lugar, y que no solo abordaran actos vandálicos.

Asimismo el joven expresó que “me alegra que por primera vez estén mostrando la parte buena. Yo estoy aquí de toda la tarde, en la mañana me tocó estar abajo donde estaba más pacífico que acá y volaban las lacrimógenas. Aquí me llegó el balín“, manifestó, enseñando la herida que tenía en su pierna.

A esto agregó que “la parte pacífica no la muestra nadie, es súper triste. Ojalá que pudieran mostrar también esto no solamente cuando somos todos rubios“.

Posteriormente, el periodista de Canal 13 le preguntó al hombre si habían tenido una buena recepción entre los vecinos del barrio, a lo que el sujeto contestó que “imposible no tenerla porque estás en el lugar más pituco de este país, si es que aquí no pasa esto, se va a la mierda todo“.

La entrevista sacó aplausos en los usuarios de redes sociales, quienes emitieron los siguientes comentarios: “Bien ahí👏🏼”, “bien ahí el cuico, consciente con sus privilegios y apañando igual ♥️🔥”, “que lindo”, fue la tónica de los mensajes.