Jean Philippe Cretton sobre declaraciones de Presidente Piñera: "Se abre una luz de esperanza"

View this post on Instagram

* Amig@s, el siguiente texto lo escribí justo después del discurso. Me ganó la emoción de querer ver todo bien y más justo pronto, ofrezco mis disculpas a quienes se ofendan. Sé que lo expuesto está muy por debajo de lo que se necesita, pero les juro que pensé que el discurso sería como el de ayer y ahí nos íbamos al carajo. Arriba de eso, hay algo de esperanza. Espero me entiendan. Saludos. ————-“Al fin medidas concretas! Queda mucho por hacer y por corregir (incluso de lo recién expuesto), pero paso a paso se irá logrando. Los cambios estructurales no son de un día para otro. Se abre una luz de esperanza. Nadie (o al menos, la mayoría) quiere compatriotas asesinados, militares en las calles, violencia, saqueos, abuso de poder y todo lo lamentable que hemos presenciado estos días. Vivir en un país libre y justo es lo que necesitamos y queremos. Ojalá se transforme en un símbolo inicial para que pronto podamos transitar libres por nuestras calles y con muchos mejores condiciones para tod@s”