Polo Ramírez es duramente criticado por polémica frase sobre las manifestaciones

Tras las manifestaciones que se están llevando a cabo a nivel nacional exigiendo diversas demandas, la mayoría de los medios de comunicación han centrado sus noticias en estas protestas.

Uno de ellos fue Canal 13 que de igual manera decidió emitir el matinal “Bienvenidos“, pero abordando la contingencia nacional.

Fue en este escenario que el periodista Polo Ramírez fue blanco de diversas críticas emitidas por los cibernautas, tras emitir una polémica frase en plena transmisión del programa matutino.

El periodista expresó que “sabíamos que había desigualdad, pero no sabíamos que les molestaba tanto“, dijo, causando rechazo total en las redes sociales.

Tras esto, varios usuarios en la plataforma de Twitter no dudaron en emitir su opinión acerca de los dichos de Ramírez.

Polo Ramírez acaba de decir que sabían que habían niveles grandes de desigualdad, pero QUE NO SABÍAN QUÉ NOS MOLESTABA TANTO! Cómo no van a molestar pensiones indignas, un sist. salud colapsado, sueldos que no alcanzan y suma y sigue? ES WEBEO? #EstoPasaEnChile #Bienvenidos13

Polo Ramírez dice que no sabía que la desigualdad “molestaba tanto”, cuando debió decir “a mí nunca me molestó que haya desigualdad”. La desigualdad la siente el que la sufre, no el favorecido y el que no la ve, es porque no le importan los demás. Así de simple.

— Carlos Santillán (@Carlossantillan) October 22, 2019