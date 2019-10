Leo Méndez Jr. envía apoyo a chilenos tras manifestaciones pero usuarios lo criticaron por una particular razón

El hijo del cantante nacional “DJ Méndez”, Leo Méndez Jr. se unió al apoyo hacia los ciudadanos chilenos en las protestas que se han realizado a lo largo de todo el país exigiendo diversas demandas.

El joven compartió una imagen en su cuenta de Instagram con su rostro maquillado con una bandera chilena, y junto al registro escribió: “Me uno al hashtag #RENUNCIAPIÑERA ! Le envío todo mi cariño y apoyo a mi sangre chilena”.

Posteriormente manifestó que “es un periodo oscuro por el cual estamos pasando, no puedo imaginarme por lo que es vivirlo en carne allá en mi país… solo me queda enviarles mucha fuerza y mucho paz y amor ! NO SE RINDAN ! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱♥️♥️♥️♥️♥️”, fueron sus palabras.

El registro cuenta hasta el momento con más de 25 mil “me gusta” y más de 400 comentarios de parte de sus seguidores.

No obstante, hubo algunos usuarios quienes criticaron la imagen subida por el influencer, debido a que se aprecia la bandera chilena pintada al revés.

“La pintaste al revés po neeeña”, “Con la bandera al revez”, “La bandera está al revés siiii”, “No sabe ni donde van los colores de su bandera 🤪😀😃😂😆“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

