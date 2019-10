Pedro Astorga causa polémica por utilizar "todes" en un mensaje de apoyo a las manifestaciones

El exchico reality Pedro Astorga se refirió a las múltiples manifestaciones que se están llevando a cabo a lo largo de todo Chile, y acompañó su mensaje con un video donde se explica detalladamente la situación que estalló en el país.

Astorga emitió su opinión sobre la grave crisis social y política que se vive en el país y comentó junto al video que “creo que todes necesitamos tener claro por qué salimos a las calles a manifestarnos!”.

A esto agregó que “sigamos unidos! Chile es el único país en el mundo en el que el agua está en manos de privados! YA BASTA!“.

No obstante, su mensaje no fue bien recibido por los usuarios de Instagram, quienes apuntaban a la utilización de “todes” en su frase.

“Leí “todes” y tu publicación se fue a la mierda jajajaja cueck !👎🏻”, “El vocabulario inventado no te hace inclusivo…la educación,respeto,tolerancia,unidad y la igualdad….ESO NOS HACE INCLUSIVOS”, “Que es eso de todes???? Que tontera más grande, hasta el idioma lo estamos basureando”, “Jajajaja todes po!”, “Pedro, no porque pongas esa palabra vas a ser más inclusivo.”, “Ah no con el “todes” te me fuiste a la mierda, nada que ver con lo de ahora“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa la publicación acá: