Cata Vallejos es duramente criticada por llamar a manifestarse: lo hizo en topless y entregó singular explicación

View this post on Instagram

Buenos días!!🇨🇱 HOY marcha masiva! 17:00 horas plaza Italia!😃🙌💕 pero OJO!! Después cuando nos vayamos a nuestras casas…Ojalá que todos nos preocupemos de nuestra basura… no dejar todo tirado…🙏recuerden que después hay alguien que tendrá que hacerlo! Demos un buen ejemplo de seres humanos! Y que nos preocupamos de lo que es nuestro y del medio ambiente!🌎❤️🇨🇱🙌 #vamoschile #chile