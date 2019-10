El desahogo de Karol Lucero: "Rayados deseándome la muerte, ¿a quién le hice tanto daño para comenzar algo así?

View this post on Instagram

Por razones laborales tuve que viajar al extranjero; siempre es distinto cuando ves las cosas desde otra perspectiva, la crisis social que vive Chile es injusta, un país que parecía un “oasis” en la región, un modelo económico sólido, admirado por los países vecinos, gente trabajadora, de esfuerzo y motivados a sacar adelante la nación. El gran problema, la distribución de los recursos, las grandes utilidades de las empresas que no se reparten entre sus trabajadores, AFP que gane o pierda siempre cobra una comisión, dejando de lado un complemento solidario que ayude a los que fueron menos afortunados durante su vida laboral; un sistema de salud nefasto con las personas de escasos recursos, que si no se apoya en bingos, no podrían financiar las personas de la tercera edad por ejemplo. Así tantos problemas que todos conocemos y que mencionarlos sería redundar. En lo particular y siendo honesto, no tengo ninguna dificultad hoy en día, buenos trabajos, gozo de excelente salud, mi familia está bien y podría mantenerme indiferente a lo que ocurre, pero eso sería olvidar mi origen, soy de San Joaquin educado en una familia muy modesta y antes de los 20 años ya estaba en dicom, falta de educación financiará y acceso a una tarjeta de crédito que otorgan irresponsablemente a los jóvenes, me habían hecho caer en un viaje que para muchos no tiene retorno, las deudas. Soy ciudadano activo, en la época que aun se inscribía en forma voluntaria, lo hice a penas cumplí 18 años, mi primera elección presidencial fue en el 2009, como comenté en una entrevista voté por Piñera en su primer mandato, ya para el segundo preferí anular y manifestar mi descontento por medio del sufragio; que es la forma más democrática que tenemos para expresarnos, hay personas que les gusta marchar, pero a la hora de votar no lo hacen, no es necesario tener una preferencia, pero una manera de demostrar que quieres cambios es anulando el voto, para que se contabilice la desaprobación, al menos desde mi punto de vista. Chile despertó es la consigna, pero qué pasó? Por qué el pueblo comenzó a hacerle daño al pueblo? Saqueos en almacenes de barrio, en ferias libres, incendios en las estaciones de metro…