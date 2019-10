Esposo de Javiera Suárez entregó potente mensaje sobre manifestaciones en Chile

View this post on Instagram

Chile hoy muestra su legítimo descontento en las calles. No hemos sido capaces como sociedad de hacernos cargo de la angustia y el miedo del que camina a nuestro lado. Esto NO es responsabilidad exclusiva de políticos acomodados o periodistas irresponsables y sensacionalistas, esto es responsabilidad de TODOS y más vale que lo entendamos! No estoy de acuerdo con la violencia ni avalo la destrucción como forma de manifestación. Nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos! Basta de aprovechamiento político, basta de violencia y saqueos, basta de pequeñeces, basta de cálculos y frases para la galería… es momento de unirnos y trabajar por un Chile más justo y unido. Si no vas a ser parte de la solución guarda silencio y no estorbes… #basta #Chileselevanta #chile #bastadeviolencia #brickwall #todosunidosporchile