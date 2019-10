Pampita contó detalles sobre su relación con los hijos de su pareja: "Se dio todo con naturalidad"

La modelo y actriz argentina Carolina Ardohain, más conocida como “Pampita”, anunció hace algunos días que su pareja, Roberto García Moritán, le pidió matrimonio con una tremenda y emotiva sorpresa.

Todo sucedió cuando se encontraban de vacaciones en Punta Cana, cuando su pareja la sorprendió con una impresionante puesta en escena, donde se podía apreciar en letras gigantes “Cásate conmigo”, además de fuegos artificiales que acompañaron el momento.

Tras esto, la modelo contó diversos detalles de su relación con el galán, además de cómo es la comunicación que él tiene con sus hijos.

Según relató en su programa “Pampita Online”, “lo primero que tuvimos en cuenta son los hijos de cada uno, que se sintieran cómodos con la relación, que la aprobaran, que estuvieran de acuerdo“, declaró.

A esto añadió que los hijos de ambos tomaron de buena manera su relación, lo que ayudó a que pudiesen consolidarse como familia.

La modelo explicó que “si los chicos no nos daban el visto bueno y no confiaban en este amor, no tomábamos una decisión así“, dijo.

Sobre el acercamiento que ella tuvo con los hijos de Roberto (Delfina de 14 años y Santino de 13), la modelo afirmó que “se dio todo con naturalidad, con los tiempos de ellos. Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia”, expresó.