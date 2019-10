Actor de Luke Skywalker envió saludos a Chile: "El mundo los está mirando"

Mark Hamill, el intérprete de Luke Skywalker de la saga Star Wars, envió sus saludos a los chilenos, a raíz de la masiva marcha convocada este viernes en Santiago.

La palabras del actor fueron escritas luego de que un fanático de las pidiera a través de Twitter. “Querido Mark, ¿nos enviarías saludos a todos los chilenos que luchan ahora por una vida digna y contra un gobierno fascista?”, le escribió Karin Allendes. Junto a la solicitud, adjuntó un video de la concentración en Plaza Baquedano.

“¡Saludos a todos los chilenos! El mundo los está mirando. Resistan”, respondió Hamill

Greetings to all Chileans!🇨🇱The world is watching you.#Resist

— Mark Hamillween (@HamillHimself) October 26, 2019