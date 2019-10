Marcelo Bielsa alzó la voz: "Admiro lo que el pueblo chileno está haciendo"

Marcelo Bielsa alzó la voz por las manifestaciones en Chile. El estratega argentino, ex DT de la Roja y hoy dirigiendo al Leeds United de la Championship de Inglaterra, fue consultado tras el empate ante el Sheffield Wednesdey sobre la crisis político y social que desencadenó las protestas a lo largo nuestro país.

Ahí, el trasandino respondió: “Admiro lo que el pueblo chileno está haciendo. Están tratando la democracia de una manera diferente. Son un ejemplo para el resto de los países, maltratados por sus autoridades. Ellos reclaman una manera correcta de hacer democracia”.

En las declaraciones, publicadas por el periodista Graham Smyth en Twitter, el técnico agrega: “Soy un entrenador de fútbol. No tengo el poder para haber sobre cualquier tema. Mi opinión es solo una opinión más, no porque mi opinión tenga importancia todos van a repetirla. No soy chileno“.

“Para tener una buena democracia no solo tienes que votar. Siempre todos describen a los chilenos como gente moderada. Ellos tienen convicción, son un pueblo sólido“, sentenció el “Loco”.

Recordemos que durante su paso por la Selección chilena, Bielsa protagonizó un polémico momento cuando no le quiso dar la mano al Presidente Sebastián Piñera, en ese entonces en su primer mandato, durante una reunión en la Moneda posterior al Mundial de Sudáfrica 2010.

ATON Chile.