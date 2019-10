Javiera Acevedo recibió amenazas de muerte por su posición ante crisis en Chile

La actriz Javiera Acevedo denunció que comenzó a recibir amenazas en en medio del estallido social que está viviendo Chile, tras subir en su cuenta de Instagram unas historias donde daba a conocer su pensamiento.

En las fotos que subió la actriz se veía compartiendo en el cumpleaños del actor y director Sebastián Badilla, junto a otros actores.

“Celebramos porque no tenemos la culpa que esta ciudad sea víctima del vandalismo”, lanzó.

Su comentario encendió las redes sociales y se llenó de críticas. Pese a ello, continuó y en otra publicación dijo: “Todo lo que ocurre me apena y me avergüenza pero eso no deja de hacerme una persona que vive su vida de la manera que quiere y de buena forma siendo honesta y respetuosa con los demás. Siempre positiva pero nunca falsa. Trato de aprovechar mis momentos felices mientras se pueda, porque creo que cada uno merece amor y paz”.

Qué chucha la poca empatía de la Javiera Acevedo weon obvio que ella sí va a ser positiva y feliz porque ni usa metro pa moverse y los problemas del país no le afectan en nada. Tampoco es desear que le afecten, pero que al menos se ponga en el lugar del resto. pic.twitter.com/zhckLG7s6l — javi(ølenta) (@royaltycoldplay) October 19, 2019

Sin embargo, todo agravó la situación porque según ella misma publicó comenzó a recibir insultos y amenazas.

“Si esto les parece correcto y amenazarme de muerte también, entonces yo no pertenezco al mismo pensamiento que ustedes. Libertad para todos por igual. Respeto sería como mucho”, escribió en Twitter.

“Soy consecuente con mis actos, me nace decir lo que siento cuando quiero. No opinar públicamente lo mismo que todos (no) significa que no me importa el pueblo. Me da rabia la desigualdad, la injusticia y ver sueldos millonarios de parlamentarios. Basta de violencia“, indicó.