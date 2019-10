"¿Quién vive con 300 lucas?": Helhue Sukni dio su opinión sobre las manifestaciones tras presión de seguidores

La famosa abogada Helhue Sukni se refirió hace unos días a la crisis social y política que afecta nuestro país y que se visibilizó en diversas manifestaciones a lo largo de todo Chile, destacando la marcha de este viernes en Santiago que congregó a más de 1 millón de personas.

Sin embargo, la influencer -caracterizada por sus cómicos videos- fue criticada por no “mojarse” al dar su opinión. Es por esto que este sábado subió tres videos explicando su postura.

“Video de lo que querían”, escribió.

“¿Quieren que me pronuncie? Me voy a pronunciar”, dijo, para luego decir que “no soy de ningún partido político, odio la política, los diputados y senadores no sirven para nada, en cuatro días lograron lo que no habían hecho en cuatro meses por las 40 horas”.

Ver esta publicación en Instagram Video de lo que querían ❤️ Una publicación compartida de Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni) el 26 Oct, 2019 a las 12:27 PDT

“¿Quién vive con 300 lucas? Yo a mi gente jamás le he pagado el mínimo. Nunca. Luksic dijo que iba a pagar 500 lucas. Mi gente, ninguno gana menos de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pago esa cantidad de plata”, confesó.

Ver esta publicación en Instagram Continuación del video ❤️ Una publicación compartida de Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni) el 26 Oct, 2019 a las 12:31 PDT

“Yo no estoy haciendo videos para ganar seguidores. ¿Por qué? Porque yo de Instagram no gano nada. Yo los videos que hago los hago para alegrarles la vida“, dijo.