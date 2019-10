Eduardo Fuentes pidió disculpas por gesto "poco elegante" tras reclamar por promesas no cumplidas

El pasado lunes canal La Red transmitió un nuevo capítulo de “Mentiras Verdaderas“, conducido por Eduardo Fuentes, donde se abordó el gran temas de estas semanas: el estallido social.

Bajo este contexto el espacio contó con la presencia de Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes y Francisco Vidal, exvocero de Gobierno. Fue precisamente este último que lanzó un comentario que no fue del gusto del conductor, quien respondió de una manera no muy adecuada.

Esto inició cuando Vidal comentó que durante el gobierno de Michelle Bachelet, tanto él como otros ministros, prefirieron guardar silencio en decisiones que no apoyaban, por no quedar mal con la entonces mandataria.

Fuentes, por su parte, respondió indignado: “Es que encuentro que ese tipo de respuesta, nos duelen como un dedo metido en el hoyo (sic) (…) ¡Porque te quedaste callado! Por qué no lo hablaron, por qué no lo discutieron”, levantando un dedo de su mano.

Pero su discurso no quedó ahí y continuó: “Si Piñera dice ‘tiempo mejores’, y no se están cumpliendo, y nos llevaron a lo de hace una semana, para afuera. Se quedaron callados (…) Lamentablemente es parte del problema, cuántas veces se quedaron callados, cuántas veces no hicieron lo que su corazón les dijo lo que tenían que hacer“.

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, el conductor pidió disculpas por la “expresión poco elegante del dedo y el agujero, pero el resto es legítimo derecho a pataleo. Porque muchos prefirieron callar para seguir en la pega antes de responder a las promesas de campaña es que tenemos la insatisfacción que hoy se respira en NUESTRO país“.

Su publicación recopiló más de 1,300 comentarios y superó las 60.000 reproducciones. Aquí puedes ver el registro: