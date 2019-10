Karol Lucero llamó por teléfono a quienes lo tildaron de "degenerado" y los increpó: publicó un video de más de 20 minutos con sus descargos

View this post on Instagram

Gracias a todos por su buena energía, Hay momentos más difíciles que otros… lo importante es seguir adelante; es complejo dar explicaciones frente a temas que es mejor hacer oídos sordos, pero llega un punto donde se hace absolutamente necesario, más aún cuando se habla de manera injusta e infundada. Mi conciencia está tranquila, Mi conciencia es lo que soy, lo que digan o piensen de mi los que no me conocen es su problema, no el mío. Gracias nuevamente por sus mensajes de apoyo, pero hoy Hoy la lucha es mucho más relevante, hay un país entero que merece y necesita cambios.