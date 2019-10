Carla Zunino otorgó "impopular" opinión sobre actuar de Carabineros en protestas: fue criticada en redes

Han sido bastantes las jornadas en que los matinales han modificado sus pautas para abocarse netamente en el estallido social que se ha tomado las calles de nuestro país.

Bajo este contexto el matinal “Buenos Días a todos” trató el tema de cómo debe actuar Carabineros ante las manifestaciones, que practicamente se realizan a diario.

En este sentido la periodista Carla Zunino entregó su opinión, la cual ella misma describió como “impopular, para variar“.

“Tengo la sensación de que hay mínimos y máximos. El mínimo parte en esta idea de que nadie puede venir e interrumpir el tránsito y el derecho de la libre circulación de las personas por una manifestación que no está autorizada. Creo que ese mínimo ayer se plica con la marcha de las educadoras de párvulo y si uno se ciñe a la ley estaría bien aplicado el protocolo“, partió comentando la comunicadora.

Tras esto Zunino profundizó en sus palabras y aseveró que a veces no se percibe la violencia de las turbas: “Siento que para este mínimo, Carabineros aplica el protocolo y funciona, pero tengo la impresión de que para el máximo se descontrola. ¿En qué sentido? en que muchas veces no se dicen, no se ve o no se percibe el nivel de violencia que tienen algunas turbas“.

Finalmente también se refirió a que hay manifestaciones pacíficas, las cuales han sufrido de las fuerzas de Carabineros, recalcando que deberían utilizar esto “con los que están saqueando (…) Si Carabineros llegara al máximo, entonces eso sería una carnicería“.

“Ahora la gente va a decir que soy pro paco, porque la gente es buena para catalogar”, cerró tras hacer otras intervenciones, como que los Carabineros se encontraban “estresados“.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones que dejó su opinión:

Hay una delgada línea entre la objetividad y la indolencia de #CarlaZunino. Hablar de derechos humanos como algo maleable, es el primer signo de un país en crisis… Vergüenza ajena Carla Zunino — María Elisa T.B. (@Elisa_Talca) October 30, 2019

Carla Zunino yo estoy estresada pero no salgo a matar!!! — Paola Varas (@PaolaVaras7) October 30, 2019

La tontona de la Carla Zunino insiste que la Línea de las DDHH es muy delgada, que los policías están estresado, y hay niños q delinquen. O sea, como son delincuentes, los puedes balear y golpear. Esta es wna. — Macarena Muñoz (@Munozortega1999) October 30, 2019

#BUENOSDIASTVN Todos somos seres humanos Carla Zunino justificando el ataque a parvularias con agua con gases. Nuevamente justificando la violencia y abusos. Al INDH estos periodistas exiguen pruebas para validar los numeros Pero Carabineros tira N° y listo es VERDAD. — CMC666 (@CMC6661) October 30, 2019